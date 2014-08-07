Поисковики установили личности двух красноармейцев в Кировском районе Ленобласти

Благодаря двум найденным солдатским медальонам удалось установить личности двоих военнослужащих.

В ходе поисковых работ 15–16 августа на территории Кировского района Ленинградской области участники "Поискового движения России" обнаружили останки шестерых бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Благодаря двум найденным солдатским медальонам удалось установить личности двоих военнослужащих, о чем сообщили в группе поискового объединения во "ВКонтакте".

Имена героев – рядовые Василий Трусов и Михаил Гурьянов. Поисковики уже опубликовали обращение с просьбой помочь в поиске их родственников.

Василий Васильевич Трусов (1904 г.р.)

Уроженец Ярославской области (Мышкинский район). Был призван на фронт Володарским РВК Ленинграда. Семья солдата проживала в Володарском районе города по адресу: улица Ткачей, дом 29. У Василия Васильевича остались две дочери — Зинаида (1929 года рождения) и Тамара (1930 года рождения), которые были эвакуированы из блокадного Ленинграда в Куйбышевскую (ныне Самарскую) область 22 июня 1942 года.

Михаил Степанович Гурьянов (1903 г.р.)

О нем известно меньше. Солдат родом из Любытинского района. Предположительно, его супругу звали Мария Гурьянова. Адрес семьи, который обычно указывали в смертных медальонах, в данном случае указан не был.

Ранее мы сообщили о том, что останки 48 красноармейцев перезахоронили в Приозерском районе.

Фото: Поисковое движение России Ленинградская область