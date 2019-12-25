Останки 48 красноармейцев перезахоронили в Приозерском районе

Имена четырех солдат удалось установить благодаря найденным подписанным личным вещам.

В деревне Ольховка Приозерского района Ленинградской области на воинском захоронении №41 прошла торжественно-траурная церемония. Здесь были преданы земле останки 48 красноармейцев, погибших в период Советско-финляндской войны.

Имена четырех солдат удалось установить благодаря найденным подписанным личным вещам. Среди них Андрей Матвеевич Баранов из Ленинградской области, Евгений Александрович Кулаков из города Клинцы, Михаил Иосифович Кисель и Иван Тимофеевич Микула из Минской области Белорусской ССР.

Останки воинов были обнаружены в 2024 году поисковым отрядом "Группа безымянная" на берегу озера Суходольского, неподалеку от посёлка Портовое в Приозерском районе.

Церемония состоялась в пятницу, 15 ноября. В мероприятии участвовали представители правительства Ленинградской области, администрации Приозерского района и Петровского сельского поселения, местные жители, молодёжь и участники поисковых отрядов.

Ранее мы сообщили о том, что предложения жителей по объектам для благоустройства начался в Ленобласти.

Фото: Поисковое движение России Ленинградская область