Предложения жителей по объектам для благоустройства начался в Ленобласти

Предложения по благоустройству территорий можно направить через чат-бот комитета по ЖКХ или обратиться в местную администрацию.

Сбор предложений от жителей Ленинградской области по объектам для благоустройства в 2026 году продлится до 8 декабря. Участвовать в голосовании могут все населенные пункты региона с численностью населения более тысячи человек. Эта информация была представлена губернатором Александром Дрозденко в его Telegram-канале.

Предложения по благоустройству территорий можно направить через чат-бот комитета по ЖКХ или обратиться в местную администрацию.

Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут выставлены на онлайн-голосование. Победившие проекты будут реализованы в 2026 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Ранее мы сообщили о том, что жители Ленобласти теперь могут получать уведомления от МФЦ в ВКонтакте.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко