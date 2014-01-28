Жители Ленобласти теперь могут получать уведомления от МФЦ в ВКонтакте

Для этого достаточно при подаче документов в МФЦ дать свое согласие.

Новый сервис автоинформирования заявителей начал работать в МФЦ Ленинградской области. Теперь узнать о готовности своих документов заявители могут через ВКонтакте.

Как рассказали в администрации 47 региона, информация поступит им в виде бизнес-уведомления, направленного от официального сообщества МФЦ Ленинградской области во ВКонтакте. Для этого достаточно при подаче документов в МФЦ дать свое согласие и сообщить личный номер телефона, привязанный к профилю ВКонтакте.

Также по-прежнему доступны прежние способы оповещения – автоинформирование по телефону и адресу электронной почты. Кроме того, уточнить самостоятельно статус дела можно на сайте МФЦ, через чат-бота в Telegram, а также в колл-центре по телефону 8 (812) 775-47-47.

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Фото: администрация Ленобласти