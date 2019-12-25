В МФЦ Ленобласти начали компенсировать обучение сиротам

Возмещение расходов за вуз теперь оформляют в любом филиале МФЦ.

В многофункциональных центрах Ленинградской области появилась возможность оформить новую меру социальной поддержки для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она предусматривает возмещение расходов за обучение на подготовительных отделениях высших учебных заведений. Об этом сообщили в пресс‑службе правительства региона.

Компенсация предоставляется единоразово. Максимальный размер выплаты составляет до ₽53 тыс. на одного человека в год. Для получения поддержки необходимо иметь гражданство Российской Федерации и быть зарегистрированным по месту жительства в Ленинградской области.

Оформить данную меру можно в любом филиале, отделе или на удалённом рабочем месте региональных МФЦ. Обращаться за выплатой могут как сами сироты, так и их законные представители.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv