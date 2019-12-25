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В МФЦ Петербурга заработала Служба цифровых помощников
Сегодня, 15:01
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В МФЦ Петербурга заработала Служба цифровых помощников

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Первоочередная задача – сопровождение местных жителей в условиях глобальной цифровизации.

В МФЦ Петербурга для горожан "серебряного возраста" заработала Служба цифровых помощников. Проект презентовали в отделении на Васильевском острове 17 сентября. 

Первоочередная задача – сопровождение местных жителей в условиях глобальной цифровизации. Правительство Северной столицы осмотрело учебный класс, где проходят занятия по повышению цифровой грамотности. Кроме того, была продемонстрирована система распознавания заявителя по MAX ID. 

Консультанты помогут с оплатой коммунальных услуг, передачей показаний счетчиков, заказом продуктов и билетов. Но самое главное сегодня – это возможность не попасться на крючок мошенников. Цифровые помощники подскажут, как себя защитить, как защитить свою карту и свой телефон.

Александр Беглов, губернатор 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге построят "Серебряные центры" в пяти районах города. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: мфц, серебряный возраст
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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