В МФЦ Петербурга заработала Служба цифровых помощников

Первоочередная задача – сопровождение местных жителей в условиях глобальной цифровизации.

В МФЦ Петербурга для горожан "серебряного возраста" заработала Служба цифровых помощников. Проект презентовали в отделении на Васильевском острове 17 сентября.

Первоочередная задача – сопровождение местных жителей в условиях глобальной цифровизации. Правительство Северной столицы осмотрело учебный класс, где проходят занятия по повышению цифровой грамотности. Кроме того, была продемонстрирована система распознавания заявителя по MAX ID.

Консультанты помогут с оплатой коммунальных услуг, передачей показаний счетчиков, заказом продуктов и билетов. Но самое главное сегодня – это возможность не попасться на крючок мошенников. Цифровые помощники подскажут, как себя защитить, как защитить свою карту и свой телефон. Александр Беглов, губернатор

Ранее на Piter.TV: в Петербурге построят "Серебряные центры" в пяти районах города.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)