В Петербурге построят "Серебряные центры" в пяти районах города

В Красносельском районе согласовали облик "Серебряного центра".

В Петербурге утвердили архитектурный облик "Серебряного центра" в Красносельском районе. Здание на улице Доблести будет включать отделения дневного пребывания, временного проживания, социально-реабилитационные и досуговые блоки. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Глава города отметил, что такие центры создаются в каждом районе — либо как новые объекты, либо на базе обновлённых комплексных центров соцобслуживания. В них предусмотрены условия для занятий спортом, обучения, общения и творчества.

Проект центра на улице Доблести разработан с учётом конфигурации участка и влияния на окружающую застройку. Фасады будут выполнены в тёплой цветовой гамме — от белого и бежевого до коричневого и бордового.

До 2030 года в рамках проекта "Серебряный возраст" планируется модернизировать 18 существующих районных КЦСОН и построить новые здания. Они появятся в Калининском районе на проспекте Луначарского, в Зеленогорске на Разъезжей улице, в Московском районе на Витебском проспекте, в Приморском на Парашютной улице и в Пушкинском районе на Красносельском шоссе.

Беглов подчеркнул, что забота о людях серебряного возраста — один из десяти приоритетов развития Петербурга. Расширение возможностей для участия старшего поколения в творческих, культурных, спортивных и досуговых мероприятиях, по его словам, повышает социальную активность и качество жизни пожилых горожан.

Ранее мы рассказывали о том, что после обращения жителя Петербурга со здания на улице Жени Егоровой сбили метровые сосульки.

Фото: Piter.TV