Пенсионерам напомнили об изменении графика выплат в августе

В августе пенсионные выплаты будут перечислять с учетом выходных дней.

В августе 2026 года пенсионные выплаты в России начнут перечислять с 3 августа. Доставка пенсий продлится до 25 августа, а конкретная дата будет зависеть от графика работы региональных отделений Социального фонда России.

В Социальном фонде пояснили, что узнать дату получения пенсии можно на региональном портале СФР, по телефону горячей линии, в клиентской службе фонда или в почтовом отделении, если выплаты доставляет "Почта России".

Если установленная дата перечисления совпадает с выходным днем, средства поступят заранее. Так, выплаты, запланированные на 8 и 9 августа, перечислят 7 августа, за 15 и 16 августа — 14 августа, а за 22 и 23 августа — 21 августа.

Пенсионеры могут получать деньги на банковскую карту "Мир" или через почтовую доставку на дом. В СФР также напомнили, что если не получать начисленные средства более шести месяцев, выплата будет приостановлена до повторного обращения.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv