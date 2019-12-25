На Серафимовском кладбище почтили память экипажа подлодки "Курск"

Со дня гибели "Курска" прошло 26 лет.

На Серафимовском кладбище в Петербурге почтили память экипажа подлодки "Курск", погибшей в Баренцевом море 26 лет назад. Трагедия унесла жизни 118 человек. У мемориала собрались семьи моряков, сослуживцы, представители молодёжных организаций и официальные лица.

Вице-губернатор Игорь Потапенко возложил цветы по поручению губернатора Александра Беглова. Он отметил, что они прошли вдоль всех могил и поклонились каждому погибшему. По его словам, 118 моряков — это ребята с именами и улыбками, у каждого из которых были мечты, они были сыновьями, мужьями, отцами.

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Фото: Telegram/Игорь Потапенко