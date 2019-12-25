Десантники провели памятный марш в центре Петербурга

Памятные мероприятия в Петербурге стали частью ежегодного празднования этой даты.

В Санкт-Петербурге состоялись традиционные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Участники почтили память погибших военнослужащих и отметили 96-летие ВДВ.

В Санкт-Петербурге ветераны и действующие военнослужащие Воздушно-десантных войск приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня ВДВ. Традиционная встреча прошла в центре города.

Колонны десантников проследовали маршем от Дворцовой площади до Марсова поля. Там участники церемонии возложили цветы к Вечному огню, почтив память погибших товарищей.

В 2026 году Воздушно-десантные войска отмечают 96 лет со дня основания.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина прыгнул с парашютом с многоэтажного дома.

Фото: Telegram / Александр Беглов