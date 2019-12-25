Квартиру с проживающим в ней стариком продали жителю Петербурга

По словам эксперта, многие покупатели не проводят такую проверку, доверяя информации продавца, из-за чего впоследствии сталкиваются с длительными судебными разбирательствами.

Эксперт по недвижимости рассказал, почему некоторые квартиры могут продаваться вместе с жильцами, которых невозможно выселить. Такая ситуация чаще всего связана с особенностями приватизации жилья.

Житель Санкт-Петербурга приобрел квартиру за 8 млн рублей, выполнил ремонт и готовился к переезду, однако после покупки выяснилось, что в жилье имеет право бессрочно проживать посторонний человек. Как сообщает КП-Петербург, пожилой мужчина заявил новому владельцу, что закон позволяет ему оставаться в квартире независимо от смены собственника.

По словам члена Российской гильдии риелторов Константина Барсукова, подобные случаи чаще всего связаны с приватизацией муниципального жилья, проведенной в 1990-х и 2000-х годах. Если один из зарегистрированных жильцов отказался от участия в приватизации в пользу родственников, за ним сохраняется бессрочное право пользования квартирой.

Эксперт отметил, что в таких ситуациях положение статьи 292 Гражданского кодекса РФ о прекращении права пользования жильем при смене собственника не применяется. Даже после нескольких перепродаж квартиры человек, отказавшийся от приватизации, сохраняет право проживать в ней.

Чтобы избежать подобных рисков, специалист рекомендует еще до внесения задатка запросить архивную выписку из домовой книги. Необходимо проверить, кто был зарегистрирован в квартире на момент приватизации, и сопоставить эти данные со списком собственников. Если среди зарегистрированных был человек, не получивший долю в праве собственности, стоит потребовать его снятия с регистрационного учета до сделки или отказаться от покупки такого жилья.

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Фото: Piter.tv