Беглов не считает обидным для зенитовцев прозвище "бомжи"

Беглов напомнил, что "Зенит" является самым титулованным футбольным клубом страны и неоднократно становился чемпионом России.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о неофициальном прозвище болельщиков "Зенита". По его мнению, подобные названия являются частью футбольной культуры.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не считает оскорбительным шуточное прозвище "бомжи", которым иногда называют игроков и болельщиков футбольного клуба "Зенит". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам главы города, у футбольных болельщиков сложились собственные традиции и неофициальные прозвища для разных команд. Он отметил, что поклонников ЦСКА называют "конями", а болельщиков "Спартака" — "мясом". При этом, как подчеркнул губернатор, главным остается спортивный результат.

Также он высоко оценил "Газпром Арену", назвав ее лучшим стадионом Европы благодаря современной инфраструктуре, включая раздвижную крышу и выкатное поле.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV