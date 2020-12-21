Беглов не считает обидным для зенитовцев прозвище "бомжи"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о неофициальном прозвище болельщиков "Зенита". По его мнению, подобные названия являются частью футбольной культуры.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не считает оскорбительным шуточное прозвище "бомжи", которым иногда называют игроков и болельщиков футбольного клуба "Зенит". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
По словам главы города, у футбольных болельщиков сложились собственные традиции и неофициальные прозвища для разных команд. Он отметил, что поклонников ЦСКА называют "конями", а болельщиков "Спартака" — "мясом". При этом, как подчеркнул губернатор, главным остается спортивный результат.
Также он высоко оценил "Газпром Арену", назвав ее лучшим стадионом Европы благодаря современной инфраструктуре, включая раздвижную крышу и выкатное поле.
Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".
Фото: Piter.TV
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