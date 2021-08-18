"Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене"

Голами в ворота красно-белых отметились Джон Дуран и Александр Соболев.

Сегодня, 14 марта, на стадионе "Газпром Арена" петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в центральном матче 21-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля, а рекордная посещаемость сезона составила 57 730 зрителей.

Первый гол был забит на 45-й минуте первого тайма — Александр Соболев реализовал пенальти и открыл счёт . Отметим, что "Спартак" получает пенальти в свои ворота во всех трёх матчах после рестарта чемпионата . Во втором тайме Джон Дуран удвоил преимущество сине-бело-голубых, установив окончательный счёт встречи.

На матче присутствовали 57 730 зрителей, что стало рекордной посещаемостью нынешнего сезона .

Главным арбитром встречи выступил Сергей Карасёв. Для "Зенита" эта победа стала принципиальной после неожиданного поражения от "Оренбурга" в предыдущем туре .

После 21 тура "Зенит" набрал 45 очков и продолжает борьбу за чемпионство, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко . "Спартак" с 35 очками остаётся на шестой позиции .

В следующем туре команда Сергея Семака 22 марта сыграет против московского "Динамо" в гостях, а "Спартак" в тот же день встретится с "Оренбургом" на своём поле.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"