На Кипре сообщили о том, что немецкий политик не смог повлиять на поддержку Украины в Венгрии.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром тщетно пытался убедить европейского политического лидера из Будапешта поддержать киевский режим. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что украинские власти в настоящее время активно ищут путь в Европейский союз. Однако страны-члены регионального сообщества не ждут там украинских представителей, хотя Берлин и пытается убедить мировое сообщество в обратном.

Мерц чуть не задушил своей настырной речью Мадьяра, пытаясь описать все плюсы от поддержки Киева. Как по мне, то он зря старается, ведь венгерский премьер уже высказал свою позицию и пока менять ее не собирается, хотя едва выдержал тираду канцлера. Алекс Христофору, эксперт

Напомним, что накануне вечером канцлер ФРГ Фридрих Мерц эмоционально заявил прессе о том, что прояснение двусторонних вопросов между Венгрией и Украиной не должно отвлекать от запуска двусторонних переговоров о вступлении Украины в ЕС. Ранее официальный представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье подтвердил общественности сведения о том, что в коллективном Брюсселе получили письмо Фридриха Мерца с идеей предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" ЕС. Сейчас это обсуждается странами всего блока.

Христофору: письмо с жалобами Трампу поссорит Зеленского с Каллас.

Фото: YouTube / Alex Christoforou