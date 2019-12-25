Глава федерации биатлона пожаловался на утечку кадров из Петербурга

Васильев потребовал компенсаций за переходы биатлонистов из Петербурга в другие субъекты.

Глава федерации биатлона Дмитрий Васильев заявил о нехватке средств в Петербурге на выплату стипендий и заработных плат спортсменам. По его словам, город располагает бюджетом для организации сборов и соревнований, однако финансовые условия проигрывают другим субъектам. В результате подготовленные атлеты переходят в регионы с более высоким финансированием, которые не выплачивают никакой компенсации за воспитание спортсмена. В качестве примера Василь привел переход Максима Цветкова в Тюмень после шести лет выступлений за петербургскую команду, пишет ТАСС.

Руководитель федерации отметил системную проблему, когда одни регионы вкладывают ограниченные ресурсы в подготовку талантов, а финансово обеспеченные субъекты забирают готовых атлетов бесплатно и получают все спортивные дивиденды.

Глава федерации планирует инициировать решение данного вопроса на законодательном уровне. Соответствующие предложения предполагается внести после формирования нового состава Государственной Думы по результатам выборов, которые состоятся в сентябре 2026 года.

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