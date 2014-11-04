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Одиноких россиянок предложили освободить от работы по пятницам
Сегодня, 15:30
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Одиноких россиянок предложили освободить от работы по пятницам

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Сокращение рабочей недели поможет женщинам чаще ходить на свидания.

Одиноких женщин необходимо полностью освободить от работы по пятницам, чтобы у них было больше времени на себя и устройство своей личной жизни. Такое предложение в беседе с "Абзацем" озвучила общественный деятель и певица Екатерина Шульгина.

По мнению общественницы, четырёхдневная неделя особенно нужна незамужним женщинам старше 28 лет, в том числе у которых есть дети. Благодаря дополнительному свободному времени они смогут больше отдыхать, заниматься собой и чаще ходить на свидания.

Шульгина уверена, что подобная мера поспособствует созданию новых семей и положительно повлияет на демографическую ситуацию. Отдельный выходной, по мнению певицы, нужно предоставить многодетным матерям, чтобы они могли больше времени проводили со своими детьми.

ВЦИОМ: 75% россиян уверены, что одиночество не является осознанным выбором.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: демография в россии, женское одиночество, женщины, знакомства
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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