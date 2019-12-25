  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ТАСС: средний размер пенсий у женщин в РФ больше, чем у мужчин
Сегодня, 7:02
251
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

ТАСС: средний размер пенсий у женщин в РФ больше, чем у мужчин

0 0

Разница между пенсиями у женщин и мужчин составила 221 рубль в пользу первых.

Средний размер пенсий у женщин в России по итогу 2025 года больше, чем у мужчин. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на статистические данные.

Отмечается, что разница между пенсиями у женщин и мужчин составила 221 рубль в пользу первых. Показатель среднего размера пенсии у женщин достиг отметки 23 028 рублей. У мужчин средняя пенсия выплачивается в размере 23 249 рублей.

Отметим, что в январе 2026 года средний размер пенсии в России вырос на 2 079 рублей. Сумма составила 25 254 рубля. В январе 2025-го показатель достиг отметки  в 23 175 рублей.

Ранее в Госдуме объяснили, какие виды пенсионных выплат увеличат с 1 апреля.

Фото: pxhere.com

Теги: женщины, мужчины, пенсия, россия, средний размер
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии