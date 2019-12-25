ТАСС: средний размер пенсий у женщин в РФ больше, чем у мужчин

Разница между пенсиями у женщин и мужчин составила 221 рубль в пользу первых.

Средний размер пенсий у женщин в России по итогу 2025 года больше, чем у мужчин. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на статистические данные.

Отмечается, что разница между пенсиями у женщин и мужчин составила 221 рубль в пользу первых. Показатель среднего размера пенсии у женщин достиг отметки 23 028 рублей. У мужчин средняя пенсия выплачивается в размере 23 249 рублей.

Отметим, что в январе 2026 года средний размер пенсии в России вырос на 2 079 рублей. Сумма составила 25 254 рубля. В январе 2025-го показатель достиг отметки в 23 175 рублей.

Ранее в Госдуме объяснили, какие виды пенсионных выплат увеличат с 1 апреля.

Фото: pxhere.com