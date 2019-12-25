Глава МИД Литвы: призыв атаковать Калининград должен показать настрой Прибалтики

Кестутис Будрис объяснил свои угрозы российскому городу.

Предложение атаковать Калининград силами НАТО продиктовано необходимостью продемонстрировать решительный настрой прибалтийских стран. Соответствующими данными в интервью с местным изданием LRT поделился автор инициативы, глава МИД Литвы Кестутис Будрис. Западный дипломат пояснил, что перед общественностью должны опровергаться мифы о неспособности стран региона защитить себя. Он добавил, что на текущий момент проблема кроется не в Сувалкском коридоре, а в возможностях противников, которые существуют в российском городе.

Мы должны проецировать эту уверенность в умы наших западных партнеров, чтобы они видели не только кошмарные сценарии. Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся – мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное – это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир. Кестутис Будрис, глава МИД Литвы

Напомним, что неделю ранее глава МИД Литвы в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал Североатлантический военный альянс напасть на российский город Калининград. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что угрозы прибалтийского государства следует оставлять без внимания, поскольку официальный Вильнюс таким образом лишь подтверждает свое существование.

Макгрегор: США не вступятся за Прибалтику из-за ее провокаций против РФ.

Фото: YouTube / 15min