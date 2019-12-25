На пляжах Петербурга установлено 137 камер

Жителей Петербурга в скором времени ожидает пляжный сезон, и чтобы он прошел безопасно и комфортно, в прошлом году городской комитет по информатизации и связи начал устанавливать камеры видеонаблюдения вблизи водоемов.
"Умные" камеры появились на семи пляжах Курортного района. Устройства будут выявлять и фиксировать купание в запрещенных зонах, количество купающихся, наличие водного транспорта и животных и курение. Кроме того, на финальной стадии находится работа по подключению сотрудников спасательных отрядов к АПК "Безопасный город".
Всего на данный момент за безопасностью и порядком на пляжах наблюдают 137 камер.
