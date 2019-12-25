На пляжах Петербурга установлено 137 камер
Сегодня, 15:42
"Умные" камеры появились на семи пляжах Курортного района.

Жителей Петербурга в скором времени ожидает пляжный сезон, и чтобы он прошел безопасно и комфортно, в прошлом году городской комитет по информатизации и связи начал устанавливать камеры видеонаблюдения вблизи водоемов. 

"Умные" камеры появились на семи пляжах Курортного района. Устройства будут выявлять и фиксировать купание в запрещенных зонах, количество купающихся, наличие водного транспорта и животных и курение. Кроме того, на финальной стадии находится работа по подключению сотрудников спасательных отрядов к АПК "Безопасный город". 

Всего на данный момент за безопасностью и порядком на пляжах наблюдают 137 камер. 

Ранее мы рассказывали о том, что ИИ в Петербурге помог кратно снизить уличную преступность. 

Фото: Piter.TV 

