На пляжах Петербурга установлено 137 камер

"Умные" камеры появились на семи пляжах Курортного района.

Жителей Петербурга в скором времени ожидает пляжный сезон, и чтобы он прошел безопасно и комфортно, в прошлом году городской комитет по информатизации и связи начал устанавливать камеры видеонаблюдения вблизи водоемов.

"Умные" камеры появились на семи пляжах Курортного района. Устройства будут выявлять и фиксировать купание в запрещенных зонах, количество купающихся, наличие водного транспорта и животных и курение. Кроме того, на финальной стадии находится работа по подключению сотрудников спасательных отрядов к АПК "Безопасный город".

Всего на данный момент за безопасностью и порядком на пляжах наблюдают 137 камер.

