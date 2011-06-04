Греция запретила лежаки на пляжах страны

Власти Греции запретили лежаки для туристов на пляжах страны. Об этом сообщает The Sun.

Запрет будет действовать на 251 пляже Греции. По данным издания, государство хочет бороться с чрезмерным туризмом и сохранять прибрежные зоны в их естественном состоянии. Вместо лежаков туристам, которые посещают пляжи, придется загорать лишь на полотенце.

Также сообщается, что греческие власти запретили возводить на пляжах страны бетонные пирсы, волнорезы и мощеные дорожки. Любые сезонные сооружения коммерческого назначения должны быть демонтированы в кратчайшие сроки.

