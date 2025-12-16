Пьяный мужчина в коммуналке на Васильевском острове со стрельбой отобрал наушники у гостя

Подозреваемый угрожал оружием, стрелял и похитил личные вещи.

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали мужчину после инцидента со стрельбой в коммунальной квартире. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 6 июня около 3:30 в полицию через службу 112 поступило сообщение о звуках драки и выстрелах в квартире дома 16 корпус 1 по 21-й линии Васильевского острова.

Прибывшие на место сотрудники полиции в одной из комнат коммунальной квартиры по горячим следам задержали 42-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, между ним и 21-летним гостем одного из жильцов произошёл конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры мужчина, угрожая травматическим пистолетом, отобрал у гостя наушники, ключи от электровелосипеда и паспорт гражданина РФ, после чего дважды выстрелил в сторону потерпевшего.

Пострадавший покинул квартиру, а позже его знакомый вернул ему похищенные стрелявшим вещи. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. Мужчина помещён в специализированное помещение для задержанных лиц.

С места происшествия полицейские изъяли травматический пистолет МР-79-9Т, два магазина, четыре патрона калибра 9 мм и две стреляные гильзы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщал, что на КАД автомобиль каршеринга насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину.

Фото: PIter.TV