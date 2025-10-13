Ночь на 6 августа стала четвёртой самой тёплой в истории Петербурга

Это абсолютный максимум 2014 года.

Ночь на 6 августа вошла в пятёрку самых тёплых ночей в истории Петербурга. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Температура воздуха в центре не опустилась ниже +19,2 градуса, что повторило показатель 2023 года и заняло четвёртое место в рейтинге самых тёплых ночей для этой даты.

Абсолютный рекорд для 6 августа принадлежит 2014 году, когда температура достигла +20,6 градуса. Теплее текущей ночи были также 1994 год (+19,4 градуса) и 1912 год (+20,2 градуса).

По данным синоптиков, тёплая ночь связана с влиянием теплого сектора североатлантического циклона с центром над Скандинавией. Днём 6 августа в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и местами грозы.

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Фото: Piter.TV