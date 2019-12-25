Облачность с прояснениями и порывистый ветер прогнозируется в Ленобласти в среду

Столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов в ночное время и от +10 до +15 градусов днем.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 7 октября, в Ленинградской области ожидается переменчивая погода. Ночью небо будет облачным с прояснениями, а днем прогнозируется переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных районах региона, пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западного и западного направлений будет дуть со скоростью 7–12 м/с, при этом местами порывы могут достигать 15–17 м/с. Столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов в ночное время и от +10 до +15 градусов днем.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник Петербург будет находиться в тылу циклона.

Фото: Piter.TV