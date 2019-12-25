Во вторник Петербург будет находиться в тылу циклона

Столбики термометров покажут +14…+16 градусов

Сегодня погодные условия в Северной столице будет определять тыловая часть циклона, центр которого смещается к северу Мурманской области. В связи с этим в регионе прогнозируется переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки и усиление ветра. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров в Петербурге покажут +14…+16 градусов, на территории Ленинградской области – от +11 до +16 градусов.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами его порывы достигнут 13–18 м/с. Атмосферное давление продолжит расти, достигнув отметки 750 мм рт. ст., что по-прежнему остается ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV