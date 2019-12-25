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Росприроднадзор не выявил загрязнения Черного моря после пожара на танкере
Сегодня, 11:53
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Росприроднадзор не выявил загрязнения Черного моря после пожара на танкере

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Эксперты не видят угрозы для береговой линии.

Росприроднадзор наблюдает в настоящее время за акваторией Черного моря после возгорания танкера, атакованного безэкипажными катерами у местного побережья.  Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты объяснили, что загрязнение в регионе отсутствует. Также нет информации о разливе и угрозе для береговой линии.

Росприроднадзор осуществляет наблюдение за береговой полосой и акваторией Черного моря. Факты загрязнения в настоящее время отсутствуют.

пресс-служба Росприроднадзора

Ранее российское министерство по транспорту уведомило общественность о том, что атаковано судно, шедшее под государственным флагом Либерии. На борту находилась нефть. Известно, что нападение на объект совершалось  безэкипажными катерами ВСУ в акватории Черного моря. Также в СМИ писали о том, что на участке наблюдается открытое горение нефти.

Возле Сочи атаковали нефтяной танкер с 23 гражданами Индии на борту.

Фото: Telegram / Росприроднадзор

Теги: росприроднадзор, танкер, черное море
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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