Росприроднадзор не выявил загрязнения Черного моря после пожара на танкере

Эксперты не видят угрозы для береговой линии.

Росприроднадзор наблюдает в настоящее время за акваторией Черного моря после возгорания танкера, атакованного безэкипажными катерами у местного побережья. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты объяснили, что загрязнение в регионе отсутствует. Также нет информации о разливе и угрозе для береговой линии.

Росприроднадзор осуществляет наблюдение за береговой полосой и акваторией Черного моря. Факты загрязнения в настоящее время отсутствуют. пресс-служба Росприроднадзора

Ранее российское министерство по транспорту уведомило общественность о том, что атаковано судно, шедшее под государственным флагом Либерии. На борту находилась нефть. Известно, что нападение на объект совершалось безэкипажными катерами ВСУ в акватории Черного моря. Также в СМИ писали о том, что на участке наблюдается открытое горение нефти.

Возле Сочи атаковали нефтяной танкер с 23 гражданами Индии на борту.

Фото: Telegram / Росприроднадзор