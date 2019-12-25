Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем

В СМИ рассказали о маршруте, по которому следует иностранный борт.

Американский самолет-разведчик начал патрулирование над акваторией черного моря. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на полетные данные. В СМИ уточнили, что самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" около 09.35 утра по московскому времени. Уточняется, что по состоянию на 9.49 часов утра воздушный борт ведет разведку в регионе, придерживаясь курса на восточное направление.

В издании рассказали, что иностранный самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации судно получило название Artemis II. В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных государственных границ. Альянс расширяет собственные инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

Американский самолет-разведчик начал полет над Черным морем.

Фото: pxhere.com