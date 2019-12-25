Американский самолет-разведчик начал полет над Черным морем

В СМИ не сообщили о конечной цели полета.

Американский самолет-разведчик совершает полет над Черным морем. Соответствующие сведения сообщили журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на полученные данные. По сведениям от СМИ, самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел из Румынии и по состоянию на 9:01 утра по московскому времени летит над водами Черного моря. При этом конечный пункт борта все еще неизвестен.

В СМИ пишут о том, что воздушный борт был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды местной радиолокационной разведки. В военной модификации самолет получил название ARTEMIS II. Его регулярно используют для полетов вокруг территории Калининградской области и над акватории Черного моря, вдоль полуострова Крым и других южных районов нашего государства. В последние годы Кремль и МИД говорят о беспрецедентной активности Североатлантического военного альянса у своих западных государственных границ России. Также руководство НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока на Восточном фланге в Европе.

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Фото: pxhere.com