В Петербурге вспомнили моряков К-219 спустя 40 лет после трагедии

Петербуржцы почтили память экипажа подлодки К-219 спустя 40 лет после трагедии.

В Николо-Богоявленском Морском соборе Петербурга прошла панихида по морякам-подводникам, погибшим 40 лет назад на советской атомной подводной лодке К-219. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На траурной церемонии собрались выжившие члены экипажа, родственники погибших, их коллеги и участники спасательной операции.

Командир дивизионного движения атомной подводной лодки К-219 Геннадий Капитульский отметил, что годовщина трагедии дает возможность вновь собраться вместе и вспомнить погибших товарищей. По его словам, важно также передавать молодому поколению моряков память об экипаже и напоминать о необходимости серьезной подготовки к выходам в море и боевой службе.

Трагедия произошла во время боевого патрулирования подводной лодки у берегов США. В ракетной шахте произошел взрыв, после которого начался пожар. Четверо моряков погибли, пытаясь предотвратить последствия аварии и не допустить ядерной катастрофы. Несмотря на усилия экипажа, подводная лодка впоследствии затонула.

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Фото: Piter.tv