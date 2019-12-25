Возле Сочи атаковали нефтяной танкер с 23 гражданами Индии на борту

У берегов Сочи загорелся нефтяной танкер после атаки безэкипажных катеров.

Нефтяной танкер Aframax Rio загорелся в акватории Черного моря у берегов Сочи после атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Судно под флагом Либерии перевозило нефть. В момент атаки на борту находились 23 члена экипажа, все они были гражданами Индии. По данным Минтранса, людей удалось спасти. Позднее экипаж доставили на берег. Предварительно, никто из моряков не пострадал.

После удара на танкере началось открытое горение нефти. В Минтрансе сообщили, что к тушению смогут приступить после снижения интенсивности пламени, когда спасательные суда получат возможность безопасно подойти к судну. В ведомстве заявили, что имеющихся сил и средств достаточно для ликвидации последствий произошедшего. Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки.

Пожар оказался заметен с прибрежной территории Сочи. Черный дым распространился над морем и достиг центральной части города, жители начали ощущать запах гари. На фоне происшествия городской оперативный штаб временно ограничил доступ на морские набережные и пляжные территории.

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал жителей и туристов не посещать закрытые территории и дождаться официального разрешения на их открытие. Росгидрометцентр проводит расчет направления распространения продуктов горения. Качество воздуха и воды контролируется автоматическим постом, а утром специалисты должны провести дополнительный анализ и визуальный контроль обстановки.

По данным открытых источников, танкер Aframax Rio построили в 2004 году. Длина судна составляет 247 м, ширина — 42 м, высота борта — 21,3 м. По информации СМИ, танкер перевозил сырую нефть из Новороссийска в Индию.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут.

Фото: Piter.TV