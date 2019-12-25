  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут
Сегодня, 8:40
178
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут

0 0

По имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ночью в студенческом общежитии Петербургского морского рыбопромышленного колледжа произошло возгорание. Согласно данным МЧС по Петербургу, сигнал о происшествии поступил в 00:27. 

Возгорание случилось в Петроградском районе по адресу: набережная реки Малой Невки, дом 3. Огонь вспыхнул в помещении площадью 25 квадратных метров, очаг возгорания составил 1 квадратный метр.

С огнем удалось справиться в 00:45. По имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб в ночном пожаре на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии