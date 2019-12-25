Мужчина погиб в ночном пожаре на Светлановском проспекте

Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома.

Ночью 29 сентября в Калининском районе Петербурга произошло возгорание. Сигнал о задымлении поступил на пульт дежурного МЧС в 01:08.

Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома. По предварительным данным, очаг находился на кухне, после чего пламя по внешней стене здания перекинулось на балкон. От него загорелась лоджия квартиры, расположенной этажом выше.

На ликвидацию возгорания были направлены 14 спасателей и три единицы техники. Огнеборцам удалось справиться с огнем менее чем за 40 минут. К 01:44 открытое горение было полностью устранено. По информации МЧС Петербурга, в результате происшествия погиб мужчина. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV