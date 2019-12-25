В Оренбурге после взрыва эвакуировали более 50 человек

Причины произошедшего в ночь на 29 сентября устанавливаются.

Свыше 50 человек эвакуированы в превентивных мерах после взрыва газовоздушной смеси в Оренбургской области. Соответствующая информация опубликована в канале пресс-центра российского региона в национальном мессенджере "Макс". Чиновники заметили, что проблема зафиксирована в котельной, расположенной в Академии настольного тенниса. В настоящее время сведений о пострадавших или погибших нет. Известно, что инцидента зафиксирован в ночное время суток.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в котельной, которая располагается на территории Академии настольного тенниса. В превентивных мерах было эвакуировано 53 человека. сообщение информцентра Оренбургской области

Согласно сведениям от местного правительства, в котельной оказались сорваны металлические панели. Дополнительно повреждена часть оборудования. Кроме этого постраало остекленение на первом этаже здания, которое находится около Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные ведомства. Специалисты устанавливают причины хлопка. Для устранения и изучения последствий инцидента сформирован оперативный штаб по поручению губернатора Евгения Солнцева.

На Институтском проспекте после столкновения загорелись два авто.

Фото: Макс / Инфоцентр Правительства Оренбургской области