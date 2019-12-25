На Институтском проспекте после столкновения загорелись два авто

В настоящее время информации о пострадавших нет.

На Институтском проспекте в Петербурге произошло ДТП с пожаром. Об этом сообщают очевидцы днем 17 сентября в социальных сетях.

По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства. После аварии машины вспыхнули. Перед возгоранием горожане слышали громкий хлопок.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Энгельса 15 сентября трамвай сошел с рельсов. На месте работала аварийно-восстановительная служба ГЭТ. Специалисты оперативно поставили вагон и освободили пути. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер