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На Институтском проспекте после столкновения загорелись два авто
Сегодня, 12:59
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На Институтском проспекте после столкновения загорелись два авто

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В настоящее время информации о пострадавших нет.

На Институтском проспекте в Петербурге произошло ДТП с пожаром. Об этом сообщают очевидцы днем 17 сентября в социальных сетях. 

По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства. После аварии машины вспыхнули. Перед возгоранием горожане слышали громкий хлопок. 

В настоящее время информации о пострадавших нет. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Энгельса 15 сентября трамвай сошел с рельсов. На месте работала аварийно-восстановительная служба ГЭТ. Специалисты оперативно поставили вагон и освободили пути. По факту случившегося проводится проверка. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: дтп, пожар
Категории: Пожар, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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