В ГД предложили создать отечественную нейросеть для школьников

Дмитрий Шатунов полагает, что ИИ должен помогать детям получать знания, но не делать домашку за них.

На российской территории требуется создать нейросеть для школьников с проверенной информацией. В частности, такой технологический продукт может помочь детям в подготовке домашних заданий. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал депутат Государственной думы, представляющий партию ЛДПР, Дмитрий Шатунов. Ранее стало известно, что на рабочей встрече с педагогами в День учителя глава государства Владимир Путин поддержал идею создания нейросети в сфере образования для учителей. По словам Дмитрия Шатунова, подобную работу следует расширить и на учащихся.

Считаю, что работу над отечественным ИИ стоит расширить и создать в России специальную отечественную нейросеть и для учеников, где будет содержаться качественная и проверенная информация, в том числе для подготовки домашних заданий. Дмитрий Шатунов, депутат ГД РФ

Законодатель считает, что профильная нейросеть не должна выполнять всю работу за школьника, так как детям необходимо самостоятельно развивать аналитическое мышление и навыки поиска информации. Однако современные технологии могут помочь упростить часть учебных задач. В частности, нейросеть может простыми словами объяснить ребенку непонятную ему тему или подготовить тест для проверки запоминания материала. Также ИИ может помочь пользователю в упорядочивании конспектов и поиске источников данных.

Cпециалист по нейросетям рассказал о возможностях искусственного интеллекта в расшифровке текстов.

Фото: Piter.tv