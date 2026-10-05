Cпециалист по нейросетям рассказал о возможностях искусственного интеллекта в расшифровке текстов

Эксперт отметил, что нейросети могут расшифровать практически все, что поддается математическому анализу.

Нейросети стали неотъемлемой частью жизни и облегчают работу ученых. Как сообщила газета The Telegraph, искусственный интеллект помог расшифровать письмо Наполеона Бонапарта 1809 года, над разгадкой которого историки бились 217 лет. Послание генералу Огюсту Мармону содержало данные о подготовке к маршу и численности войск. О том, на что еще способны современные нейросети, "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказал специалист по ИИ, сооснователь университета "Зерокодер" Кирилл Пшинник.

Эксперт отметил, что нейросети могут расшифровать практически все, что поддается математическому анализу. По его словам, криптография – это математика, и если в шифре есть закономерности, их можно найти вычислительными методами. В случае с письмом Наполеона часть ключа была известна заранее, а остальное модель GPT-6 Astra подобрала методом имитации отжига, самостоятельно написав для этого код. При этом Пшинник подчеркнул, что с современными банковскими алгоритмами шифрования нейросети пока не справятся, так как они устроены так, чтобы подбор ключей был невозможен.

Специалист также рассказал о математических достижениях ИИ. В эксперименте Epoch AI модель GPT-6 Astra смогла решить две открытые задачи Эрдеша, которые прошли автоматическую проверку. Внутренняя система OpenAI предложила решение задачи о гладкости решений уравнений Навье – Стокса, одной из семи "задач тысячелетия". Пять тысяч агентов работали над ней 88 часов, и математики еще проверяют этот результат. На этом фоне, по мнению Пшинника, неудивительно, что модель разобрала исторический шифр за шесть часов.

Искусственный интеллект также справляется с текстами на мертвых языках. Эксперт объяснил, что для моделей, рассматривающих речь через математику, не важно, о каком языке речь, так как смысл передается векторами. Если у ученых есть хотя бы частично сохранившиеся тексты и они понимают в них базовые закономерности, нейросети могут с ними работать. В качестве примера Пшинник привел модель Aeneas от Google DeepMind, обученную на 176 тысячах латинских надписей. Когда в надписи утрачено до десяти символов, правильный вариант в 73% случаев оказывается среди 20 предложенных ею. Эксперт выразил уверенность, что в ближайшее время появится гораздо больше научных работ по истории и филологии, которые откроют много нового.

По словам Кирилла Пшинника, главным ограничением сейчас является не потенциал нейросетей, а рост вычислительных мощностей. Почти все, что делают ученые — вычисления, анализ, поиск идей – нейросети уже умеют делать быстрее людей. Эксперт отметил, что нейросеть работает в пассивном режиме: ей нужно дать документы и поставить задачу. Специалисты ожидают роста количества научных работ и расшифровок древних документов. При этом нейросети смогут разработать новые подходы к зашифрованным текстам самостоятельно, показав человечеству приемы работы, о которых раньше никто не мог додуматься.

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