На Кирочной улице водитель иномарки врезался в дом

В настоящее время сведений о пострадавших нет.

В Центральном районе Петербурга произошла авария. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, ночью 6 октября на пересечении улицы Маяковского и Кирочной улицы водитель иномарки вылетел на тротуар, после чего автомобиль врезался в дом. Машина снесла забор. В настоящее время сведений о пострадавших нет.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приозерском районе сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь попавшим в серьезное ДТП. Утром 4 октября 43-летний водитель автомобиля Renault Duster съехал в кювет. Затем машина врезалась в дерево и опрокинулась. В салоне также находились две женщины.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти