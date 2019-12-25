На Кирочной улице водитель иномарки врезался в дом

В Центральном районе Петербурга произошла авария. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По предварительной информации, ночью 6 октября на пересечении улицы Маяковского и Кирочной улицы водитель иномарки вылетел на тротуар, после чего автомобиль врезался в дом. Машина снесла забор. В настоящее время сведений о пострадавших нет.
По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Приозерском районе сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь попавшим в серьезное ДТП. Утром 4 октября 43-летний водитель автомобиля Renault Duster съехал в кювет. Затем машина врезалась в дерево и опрокинулась. В салоне также находились две женщины.
Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти
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