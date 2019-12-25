В Адыгее 9-летний ребенок утонул в ванной на занятии с реабилитологом

Мальчик захлебнулся водой во время процедур.

В Адыгейске ребенок погиб во время оздоровительно-физкультурной реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Республике Адыгея.

Установлено, что реабилитолог отлучился по своим делам, оставив мальчика одного в наполненной ванне. Вернувшись, мужчина обнаружил, что ребёнок не подаёт признаков жизни. Медики пытались реанимировать несовершеннолетнего, однако спасти его не удалось.

Как выяснилось позже, 48‑летний житель Адыгейска регулярно занимался реабилитацией мальчика, при этом у него не было ни соответствующего образования, ни лицензии. За свои услуги мужчина брал деньги с родителей ребёнка.

Следователи возбудили уголовное дело. Реабилитолога подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших смерть человека.

На месте происшествия работали криминалисты. Обстоятельства случившегося устанавливаются. В случае доказательства вины обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)