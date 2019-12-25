Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти Соседова после публикации видео

Глава СК обратил внимание на недавний эфир на федеральном телеканале о гибели музыкального критика.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал у регионального управления надзорного ведомства по Республике Саха (Якутия) актуальный доклад о ходе расследования смерти российского музыкального критика и телеведущего Сергея Соседов. Также глава СК РФ попросил дать отчет в вопросе озвученным в эфире доводам о ситуации. Известно, что в эфире программы на федеральном телеканале обсуждались обстоятельства смерти мужчины в городе Нерюнгри.

Участники программы ставят под сомнение выводы следствия, обращают внимание на расхождение ранее озвученной версии с видеозаписью событий и другими фактами. Также они настаивают на необходимости дальнейшего расследования его гибели, включая возможное проведение дополнительных экспертиз. пресс-служба СК РФ

По факту гибели Сергея Соседова следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) ведется уголовное дело. Он умер 23 сентября на 59-м году жизни, когда находился в Якутии. Согласно озвученной версии гибели, речь идет о несчастном случае.

С Сергеем Соседовым простятся 30 сентября на Троекуровском кладбище.

Фото: Telegram / Следственный комитет России