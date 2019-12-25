Трое фигурантов дела о пожаре в сауне в Кузбассе, где погибли пять подростков, получили от 9 до 9,5 лет лишения свободы

Суд вынес вердикты в отношении управляющего, владельца и администратора.

Трое фигурантов уголовного дела о пожаре в сауне на территории Кемеровской области получили от 9 до 9,5 лет лишения свободы. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета. В надзорном ведомстве Кузбасса уточнили, что в результате трагедии жертвами стали пятеро подростков. Их гибель зафиксирована в январе 2026 года в Прокопьевске.

Владелец и его брат, управлявший сауной, отправятся в тюрьму на 9,5 лет, а администратор — на 9 лет. Дополнительно судебная инстанция взыскала с них в пользу семей погибших компенсацию морального вреда на общую сумму в 39 миллионов рублей.

В день инцидента шестеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет отправились отмечать день рождения одного из них в частную сауну. Через полтора часа в помещении началось возгорание. Затем оно переросло в полноценный пожар. несовершеннолетние гости не успели эвакуироваться. Далее пятеро из них погибли от отравления угарным газом. По данным следственных органов, в заведении отсутствовали средства пожаротушения и доступные эвакуационные выходы.

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Фото: Telegram / Регнум