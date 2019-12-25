По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании хулиганских действий 28-летнего мужчины, совершенных в отношении подростка в Петербурге. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Напомним, во время конфликта на Лиговском проспекте фигурант ударил ножом 16-летнего юношу, причинив ему телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Известно, что злоумышленника из Владимирской области несколько раз судили.

Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Козлову В. П. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба Следственного комитета

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина погиб в результате нападения подростка в Кировском районе.

Фото: пресс-служба СК РФ