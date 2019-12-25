Бастрыкина заинтересовало дело мальчика, впавшего в кому в Ленобласти

Внимание главного следователя страны привлекли сообщения из соцсетей.

Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело из‑за состояния пятилетнего мальчика, который уже больше месяца находится в коме. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По словам матери ребёнка, причиной тяжёлого состояния могли стать ошибки медработников. Родители вызвали бригаду скорой помощи в Ломоносовском районе. После приезда медиков состояние ребёнка ненадолго улучшилось, однако вскоре резко ухудшилось. В результате его госпитализировали, и с тех пор он остаётся в больнице.

На основании этих сведений региональное управление СК открыло дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности руководителя СУ по Ленобласти Дмитрию Митяеву представить отчёт о ходе расследования. В нем должны быть отражены текущий статус дела и все установленные обстоятельства.

Ранее Бастрыкина заинтересовало расследование обстоятельств систематических издевательств в школе Московского района.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)