Бастрыкин поручил доложить о расследовании издевательств в петербургской школе

Следователи города возбудили уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании обстоятельств систематических издевательств в школе Московского района Петербурга.

По информации ведомства, в учебном заведении дети регулярно подвергаются избиению и оскорблениям со стороны группы сверстников. Кроме того, известно о фактах вымогательства. Одному из учеников пришлось перевестись на домашнее обучение. А администрация образовательного учреждения не реагирует на происходящее.

Следователи города возбудили уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Председатель СК РФ поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Козлову В. П. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: в двух школах Петербурга ученики распылили перцовые баллончики в лица одноклассников.

Фото: пресс-служба СК РФ