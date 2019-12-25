В двух школах Петербурга ученики распылили перцовые баллончики в лица одноклассников

По фактам применения спецсредств инспекторами по делам несовершеннолетних проводятся проверки, материалы которых будут переданы в следственные органы.

В понедельник, 12 октября, в полицию Петербурга поступили сообщения о двух инцидентах в образовательных учреждениях Красносельского и Выборгского районов, где учащиеся применили перцовые баллончики против других школьников.

Первый случай произошел около 12:10 в школе на Авангардной улице. Во время перемены между двумя 15-летними девятиклассниками возник конфликт, в ходе которого один из подростков распылил газ в лицо однокласснику. Пострадавший был доставлен в больницу с химическим ожогом глаза, но после оказания помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Второе происшествие было зафиксировано около 14:25 в школе посёлка Парголово. Там 11-летний ученик четвёртого класса распылил баллончик в лицо 12-летнему шестикласснику. Ребенку оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В обоих случаях сотрудники полиции установили участников конфликтов, опросили несовершеннолетних и передали их родителям. По фактам применения спецсредств инспекторами по делам несовершеннолетних проводятся проверки, материалы которых будут переданы в следственные органы.

Ранее мы сообщили о том, что на Невском проспекте задержан мужчина, угрожавший ножом 14-летнему подростку.

Фото: Piter.TV