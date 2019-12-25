На Невском проспекте задержан мужчина, угрожавший ножом 14-летнему подростку

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия").

В полицию поступила информация о том, что 5 октября у дома 85 по Невскому проспекту неизвестный гражданин угрожал ножом 14-летнему подростку, учащемуся 8 класса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в результате выезда на место происшествия участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого "по горячим следам". Им оказался ранее судимый 41-летний неработающий гражданин. Установлено, что во время внезапно возникшего конфликта он угрожал ножом ранее незнакомому потерпевшему.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV