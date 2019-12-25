После ссоры у магазина на Октябрьской набережной устроили массовую драку

В отношении задержанных составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство").

Вечером 4 октября в полицию Невского района поступило сообщение о массовой драке у одного из магазинов на Октябрьской набережной, в результате которой один из участников получил тяжелые травмы головы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ про Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники установили, что конфликт начался около 20:00 со словесной перепалки. В ходе ссоры 34-летний мужчина ударил бутылкой по голове 23-летнего оппонента, после чего потасовка переросла в общую драку. В завязавшейся схватке 34-летний мужчина упал и получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. 23-летний участник первоначального конфликта также обратился за медицинской помощью, но после ее оказания был отпущен. Кроме того, в инциденте, по предварительным данным, приняли участие двое молодых людей 20 и 21 года.

Обоих мужчин полицейские задержали по горячим следам. 21-летнего участника конфликта сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили неподалеку от места происшествия, а 20-летнего спустя несколько часов задержали сотрудники уголовного розыска на проспекте Большевиков.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и точную роль каждого из участников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV