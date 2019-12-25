Убийца сожительницы в Металлострое постоянно угрожал ей расправой

Соседи боялись дебошира и неоднократно жаловались на него в полицию.

В поселке Металлострой расследуют жестокое убийство 32‑летней женщины. В преступлении 41‑летнего бывшего боксёра, который грозился расправиться с сожительницей, сообщил 78.ru.

По данным источника издания, мужчина злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами, также он отличался психической неустойчивостью, Однажды экс-спортсмен ударил возлюбленную, но тогда суд ограничился назначением штрафа в размере 5 тысяч рублей. Соседи боялись дебошира и неоднократно жаловались на него в полицию. А некоторые в итоге решили съехать со съемных квартир.

Вечером 21 октября в полицию Колпинского района обратилась местная жительница с просьбой проверить квартиру в доме №21 на Садовой улице. Петербурженка заподозрила, что ее бывший муж мог навредить своей сожительнице. На месте полицейские обнаружили в квартире мертвую женщину. Тело было упаковано в полиэтиленовый пакет и накрыто покрывалом.

Фото: Telegram / Следком Ленинградской области