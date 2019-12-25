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Житель Металлостроя убил возлюбленную и завернул ее тело в покрывало
Сегодня, 11:23
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Житель Металлостроя убил возлюбленную и завернул ее тело в покрывало

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Полиция Колпинского района задержала подозреваемого в убийстве сожительницы в Металлострое. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Накануне вечером к правоохранителям обратилась местная жительница с просьбой проверить квартиру, расположенную на Садовой улице. В жилище обнаружили тело 32-летней женщины из поселка Павлово. Труп, находящийся в состоянии гнилостных изменений, был завернут в полиэтиленовый пакет и покрывало. 

Ранее судимого злоумышленника нашли на проспекте Ветеранов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: мужчина напал с ножом на сожительницу в квартире на проспекте Тореза. За медицинской помощью потерпевшая не обращалась. 

Фото: Piter.TV 

Теги: металлострой, убийство
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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