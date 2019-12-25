Житель Металлостроя убил возлюбленную и завернул ее тело в покрывало

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Полиция Колпинского района задержала подозреваемого в убийстве сожительницы в Металлострое. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне вечером к правоохранителям обратилась местная жительница с просьбой проверить квартиру, расположенную на Садовой улице. В жилище обнаружили тело 32-летней женщины из поселка Павлово. Труп, находящийся в состоянии гнилостных изменений, был завернут в полиэтиленовый пакет и покрывало.

Ранее судимого злоумышленника нашли на проспекте Ветеранов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: мужчина напал с ножом на сожительницу в квартире на проспекте Тореза. За медицинской помощью потерпевшая не обращалась.

Фото: Piter.TV