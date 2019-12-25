Мужчина напал с ножом на сожительницу в квартире на проспекте Тореза

За медицинской помощью потерпевшая не обращалась.

В Выборгском районе Петербурга задержан мужчина, напавший на сожительницу в коммунальной квартире на проспекте Тореза. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в МВД России.

Ночью 20 октября полицейским поступила информация о ранении женщины. К совершению преступления оказался причастен 55-летний сожитель пострадавшей. В ходе конфликта он не справился с эмоциями и нанес возлюбленной ножевые удары, после чего заставил ее перевести на свой счет 10 тыс. рублей.

За медицинской помощью потерпевшая не обращалась. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кронштадте мужчина скончался после нападения сожительницы с ножом. Женщине уже предъявили обвинение.

Фото: Piter.TV