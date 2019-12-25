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Мужчина напал с ножом на сожительницу в квартире на проспекте Тореза
Сегодня, 11:04
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Мужчина напал с ножом на сожительницу в квартире на проспекте Тореза

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За медицинской помощью потерпевшая не обращалась.

В Выборгском районе Петербурга задержан мужчина, напавший на сожительницу в коммунальной квартире на проспекте Тореза. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в МВД России. 

Ночью 20 октября полицейским поступила информация о ранении женщины. К совершению преступления оказался причастен 55-летний сожитель пострадавшей. В ходе конфликта он не справился с эмоциями и нанес возлюбленной ножевые удары, после чего заставил ее перевести на свой счет 10 тыс. рублей. 

За медицинской помощью потерпевшая не обращалась. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кронштадте мужчина скончался после нападения сожительницы с ножом. Женщине уже предъявили обвинение. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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