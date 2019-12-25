В Кронштадте мужчина скончался после нападения сожительницы с ножом

Потерпевшего госпитализировали в больницу, где он умер от массивной кровопотери.

Следствие Курортного района Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении женщины. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины, сообщили в СК РФ.

Предварительно, 12 октября фигурантка, находясь в квартире дома на улице Аммермана в Кронштадте, нанесла своему сожителю удар ножом в область бедра во время конфликта. Потерпевшего госпитализировали в больницу, где он скончался от массивной кровопотери.

Преступница задержана, ей предъявили обвинение. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Политрука Пасечника петербуржец выстрелил в соседа. Пуля не попала в мужчину, и он успел скрыться.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу