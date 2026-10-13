На улице Политрука Пасечника петербуржец выстрелил в соседа

Пуля не попала в мужчину, и он успел скрыться.

Следователи Красносельского района Петербурга задержали обвиняемого в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Как сообщили в СК РФ, 9 октября 72-летний местный житель, находясь возле дома на улице Политрука Пасечника, выстрелил в сторону соседа из гладкоствольного охотничьего ружья. Пуля не попала в мужчину, и он успел скрыться.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее мы рассказывали о том, что после поджога постройки в Кемпелево, в которой находился человек, возбудили уголовное дело.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу