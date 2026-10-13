  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:55
107
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На улице Политрука Пасечника петербуржец выстрелил в соседа

0 0

Пуля не попала в мужчину, и он успел скрыться.

Следователи Красносельского района Петербурга задержали обвиняемого в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Как сообщили в СК РФ, 9 октября 72-летний местный житель, находясь возле дома на улице Политрука Пасечника, выстрелил в сторону соседа из гладкоствольного охотничьего ружья. Пуля не попала в мужчину, и он успел скрыться.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. 

Ранее мы рассказывали о том, что после поджога постройки в Кемпелево, в которой находился человек, возбудили уголовное дело. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: покушение на убийство, ск рф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии